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Доходы Пенсионного фонда выросли более чем на 15% (инфографика)

Доходы Пенсионного фонда выросли более чем на 15% (инфографика)

Доходы Пенсионного фонда Украины за октябрь-декабрь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 16,9% до 98,7 млрд грн до 115,4 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ в Facebook.

По данным пресс-службы, собственные доходы ПФУ увеличились за четвертый квартал на 16,0% – с 56,8 млрд грн до 65,9 млрд грн.

В то же время расходы из госбюджета на покрытие дефицита ПФУ выросли на 18,1% с 41,9 млрд грн до 49,5 млрд грн.

Справка Finance.ua:

  • По данным ПФУ, получают выплаты: до 1500 грн – 0,7% пенсионеров, от 1501 грн до 2000 грн – 34,8%, от 2001 грн до 3000 грн – 34,2%, от 3001 грн до 4000 грн – 12,4%, от 4001 грн до 5000 грн – 6,3%, от 5001 грн до 10000 грн – 9,3%.
По материалам РБК-Украина
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