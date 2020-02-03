Доходы Пенсионного фонда выросли более чем на 15% (инфографика)

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Доходы Пенсионного фонда Украины за октябрь-декабрь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 16,9% до 98,7 млрд грн до 115,4 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба ПФУ в Facebook.
По данным пресс-службы, собственные доходы ПФУ увеличились за четвертый квартал на 16,0% – с 56,8 млрд грн до 65,9 млрд грн.
В то же время расходы из госбюджета на покрытие дефицита ПФУ выросли на 18,1% с 41,9 млрд грн до 49,5 млрд грн.
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