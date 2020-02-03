Deutsche Bahn будет оказывать поддержку в управлении Укрзализныцей с 2021 года

Немецкая компания Deutsche Bahn будет предоставлять поддержку в управлении АО “Укрзализныця” с 1 января 2021 года.

Об этом написал Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в FACEBOOK.

“Меморандум о взаимопонимании относительно стратегического сотрудничества между “Укрзализныцей” и Deutsche Bahn – есть. Первоочередной задачей будет изучение состояния Укрзализныци и создание дорожной карты изменений. Следующий шаг – с 1 января 2021 года Deutsche Bahn будет предоставлять поддержку в управлении УЗ в сфере грузовых, пассажирских перевозок, инфраструктуры, предоставления услуг и технического обслуживания”, – написал он.

Гончарук добавил, что партнерство стимулирует запуск новых маршрутов и будет способствовать более тесной интеграции транспортных систем.

“В приоритете нашего Правительства – повышение эффективности управления Укрзализныцей и обеспечения перехода к европейской модели рынка железнодорожных перевозок. Украинцы должны получать качественный сервис и пользоваться модернизированной железнодорожной инфраструктурой”, – отметил Гончарук.

Он также напомнил, что сотрудничество не предполагает продажу или аренду стратегически важного государственного объекта, которым является Укрзализныця. Украина оставляет за собой полный контроль над Укрзализныцей.

Напомним, 5 февраля “Укрзализныця” и Deutsche Bahn подписали меморандум о взаимопонимании относительно стратегического сотрудничества по развитию АО «Укрзализныця».

В тексте меморандума говорится о том, что целью документа является «определение основ запланированного стратегического сотрудничества между сторонами, а также внедрение процедуры взаимодействия относительно заключения договора о сотрудничестве».

Также отмечается, что меморандум вступает в силу с момента подписания и будет действовать в течение трех лет с возможностью дальнейшего продления при условии письменного согласования сторон.

В меморандуме также определены этапы стратегического сотрудничества “Укрзализныци” и Deutsche Bahn.

В частности, на начальном этапе предполагается заключение договора о сотрудничестве по оценке деятельности УЗ и разработке дорожной карты по улучшению ее деятельности. Ожидается, что этот этап продлится три месяца.

После того, в случае успешной реализации начального этапа, стороны перейдут к реализации проекта, предполагается подписание договора о намерении привлечения опытного персонала для внедрения соответствующих мероприятий и инициатив по дорожной карте. Ожидается, что этот этап продлится до 31 декабря 2020 года.

Следующий этап, названный управленческим, предусматривает, что ориентировочно с начала 2021 года Deutsche Bahn будет оказывать поддержку в сфере управления.

Ориентировочный срок стратегического сотрудничества, рассматриваемого сторонами, составляет 10 лет.

Стороны также согласовали, что внедрение сотрудничества будет осуществляться на материально-технической базе УЗ.