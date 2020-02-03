Deutsche Bahn будет оказывать поддержку в управлении Укрзализныцей с 2021 года

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Немецкая компания Deutsche Bahn будет предоставлять поддержку в управлении АО “Укрзализныця” с 1 января 2021 года.
Об этом написал Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в FACEBOOK.
“Меморандум о взаимопонимании относительно стратегического сотрудничества между “Укрзализныцей” и Deutsche Bahn – есть. Первоочередной задачей будет изучение состояния Укрзализныци и создание дорожной карты изменений. Следующий шаг – с 1 января 2021 года Deutsche Bahn будет предоставлять поддержку в управлении УЗ в сфере грузовых, пассажирских перевозок, инфраструктуры, предоставления услуг и технического обслуживания”, – написал он.
Гончарук добавил, что партнерство стимулирует запуск новых маршрутов и будет способствовать более тесной интеграции транспортных систем.
“В приоритете нашего Правительства – повышение эффективности управления Укрзализныцей и обеспечения перехода к европейской модели рынка железнодорожных перевозок. Украинцы должны получать качественный сервис и пользоваться модернизированной железнодорожной инфраструктурой”, – отметил Гончарук.
Он также напомнил, что сотрудничество не предполагает продажу или аренду стратегически важного государственного объекта, которым является Укрзализныця. Украина оставляет за собой полный контроль над Укрзализныцей.
Напомним, 5 февраля “Укрзализныця” и Deutsche Bahn подписали меморандум о взаимопонимании относительно стратегического сотрудничества по развитию АО «Укрзализныця».
В тексте меморандума говорится о том, что целью документа является «определение основ запланированного стратегического сотрудничества между сторонами, а также внедрение процедуры взаимодействия относительно заключения договора о сотрудничестве».
Также отмечается, что меморандум вступает в силу с момента подписания и будет действовать в течение трех лет с возможностью дальнейшего продления при условии письменного согласования сторон.
В меморандуме также определены этапы стратегического сотрудничества “Укрзализныци” и Deutsche Bahn.
В частности, на начальном этапе предполагается заключение договора о сотрудничестве по оценке деятельности УЗ и разработке дорожной карты по улучшению ее деятельности. Ожидается, что этот этап продлится три месяца.
После того, в случае успешной реализации начального этапа, стороны перейдут к реализации проекта, предполагается подписание договора о намерении привлечения опытного персонала для внедрения соответствующих мероприятий и инициатив по дорожной карте. Ожидается, что этот этап продлится до 31 декабря 2020 года.
Следующий этап, названный управленческим, предусматривает, что ориентировочно с начала 2021 года Deutsche Bahn будет оказывать поддержку в сфере управления.
Ориентировочный срок стратегического сотрудничества, рассматриваемого сторонами, составляет 10 лет.
Стороны также согласовали, что внедрение сотрудничества будет осуществляться на материально-технической базе УЗ.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гончарук объяснил, почему украинцы получили две платежки за газВчера, 12:03 - 2213 35
В Украине повысили тарифы на водуВчера, 15:15 - 5183 13
В "Нафтогазе" сообщили, что держит тарифы на электричество для населения в УкраинеВчера, 17:20 - 1388 7
Что читатели Finance.ua думают о единой цене на электроэнергию для населения и промышленностиВчера, 19:30 - 1033 4
Утерянное удостоверение водителя отныне можно восстановить онлайн (инфографика)Вчера, 20:05 - 1131 3
Межбанк: тренд по курсу снова развернется на 180 градусовВчера, 11:56 - 8279
Разрешения на строительство дорог отменены: что это дастВчера, 16:00 - 6245 1
В Украине повысили тарифы на водуВчера, 15:15 - 5183 13
Курс наличного доллараВчера, 12:35 - 3579
В столице запустили пилотную версию «умной» парковкиВчера, 11:01 - 2466 1
Представлен первый смартфон самостоятельного бренда Xiaomi Poco (фото, видео)Позавчера, 15:10 - 561
Hyundai показал новую Creta (фото, видео)03.02.2020, 17:10 - 921
Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе31.01.2020, 13:10 - 827
В сети появилось видео места, которое, вероятно, является источником появления китайского коронавируса (видео)30.01.2020, 13:15 - 4498 1
В Японии презентовали беспилотный трактор (видео)29.01.2020, 11:10 - 4788