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Представлен мощный канадский суперкар Felino (фото, видео)

Представлен мощный канадский суперкар Felino (фото, видео)

Канадская компания Felino презентовала свой новый суперкар CB7R.

Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Автомобиль разработан в двух вариантах. Также сообщается, что будет создано всего десять экземпляров новинки. Felino CB7R будет доступен с 6,2-литровым мотором V8 с мощностью 525 лошадиных сил и максимальной скоростью в 325 километров в час.


Фото: felinocars.com

Также создадут вариант с 7-литровым двигателем V8 мощностью 700 л.с. и максимальной скорости 345 км в час. Обе модели будут достигать отметки 100 км в час за 2,9 секунды.


Фото: felinocars.com

Автопроизводитель подчеркивает, спорткар был разработан совместно с гонщиком, чтобы передать владельцу авто “беспрецедентный опыт вождения и эмоции”.

Стартовая цена Felino CB7R составляет 275 тысяч долларов.

По материалам Корреспондент.net
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