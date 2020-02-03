Представлен мощный канадский суперкар Felino (фото, видео)

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Канадская компания Felino презентовала свой новый суперкар CB7R.
Об этом сообщается на официальном сайте компании.
Автомобиль разработан в двух вариантах. Также сообщается, что будет создано всего десять экземпляров новинки. Felino CB7R будет доступен с 6,2-литровым мотором V8 с мощностью 525 лошадиных сил и максимальной скоростью в 325 километров в час.
Фото: felinocars.com
Также создадут вариант с 7-литровым двигателем V8 мощностью 700 л.с. и максимальной скорости 345 км в час. Обе модели будут достигать отметки 100 км в час за 2,9 секунды.
Фото: felinocars.com
Автопроизводитель подчеркивает, спорткар был разработан совместно с гонщиком, чтобы передать владельцу авто “беспрецедентный опыт вождения и эмоции”.
Стартовая цена Felino CB7R составляет 275 тысяч долларов.
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