День финансов, 5 февраля: повышение тарифов на воду, "умная" парковка в Киеве, всего 1,7% на сало

Среда, 5 февраля. Сколько тратят на еду украинцы, и какие ограничения ждут премии и зарплаты властей.

Чиновникам урежут зарплаты. Зеленский поддержал решение правительства по ограничению заработной платы и премий руководителям органов исполнительной власти. Зарплата будет в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат по стране. Максимальная премия – не более чем один оклад.

Е-подпись к ID-карте. МВД и ГМС презентовали новую опцию – квалифицированную электронную подпись к ID-карте. Такая услуга предоставит возможность считывать данные всеми операционными системами, пользоваться электронными сервисами (как государственному органу, так и бизнесу), регистрировать бизнес. С сегодняшнего дня электронную подпись к ID-карте можно получить бесплатно.

Новые тарифы на воду. НКРЭКУ 4 февраля одобрила решение о повышение тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод для 43 предприятий по всей Украине. Тарифы на водоснабжение вырастут в среднем на 15-20% в зависимости от региона. Например, в Киеве тариф за водоснабжение будет выше на 13,6% – 11,2 грн за 1 куб. м (без НДС),

На сколько кушает “пересічний”. Сейчас много шума вокруг предложения народного депутата от партии “Слуга народа” Евгения Брагаря, который предложил пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за коммуналку. Но многие из нас также помнят и о всевозможных предложениях нардепов касательно “экономии”, порой даже на еде. Так сколько же проедают такие непонятные для нардепов “пересічні”? В этом разбирался Госстат.

Кстати, ЦИФРА ДНЯ. 🧐 По данным того же Госстата, на сало одна семья в Украине тратит всего 1,7% или 72 грн в месяц.

Фермеры получат госгарантии. Кабмин создал Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Фонд предоставит доступ малым и средним субъектам предпринимательства (до 500 гектаров) к банковским кредитам, уменьшив стоимость их привлечения.

В Киеве появилась «умная» парковка. В столице запустили пилотный проект «умной» системы парковки. Система будет считывать номера машин на парковочных площадках, далее через приложение или автоматически будет сниматься плата. Также камера будет фиксировать нарушителей и тех, кто не заплатил за парковку, и посылать им штрафы.

УЗе временный руководитель. Кабмин временно возложил обязанности главы правления “Укрзализныци” на члена правления акционерного общества “Укрзализныця” Марчека Желько. Он вошел в состав правления “Укрзализныци” в 2016 году. Напомним, на прошлой неделе Кабмин согласовал увольнение Евгения Кравцова с поста главы правления УЗ. Сам Кравцов о решении уйти с занимаемой должности заявил еще в конце декабря 2019 года.