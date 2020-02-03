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Криклий: Киевский вокзал за прошлый год сгенерировал более 100 млн грн убытков

Криклий: Киевский вокзал за прошлый год сгенерировал более 100 млн грн убытков

Правительство планирует передать в концессию примерно 8-9 железнодорожных вокзалов.

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сказал в интервью Радио НВ.

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«Сейчас со Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией прорабатываем варианты концессий. Там примерно 8-9 вокзалов. Хотим дать старт в этом году. У нас киевский железнодорожный вокзал за прошлый год сгенерировал более 100 млн грн убытков. Да, он самый большой, но тот пассажиропоток, который там есть… Извините, но это просто стыдно для руководства УЗ говорить, что там какие-то есть убытки», — заявил Криклий.

Он добавил, что в Киеве очень много торговых центров, которые «бешеные деньги» получают за то, что сдают в аренду торговые площади.

«Только сейчас они (Укрзализныця. – Ред.) запустили аренду через Prozorro. Тоже, кстати, вопрос к управленческим решениям. Почему раньше этого не сделали? Там аренда была просто смешная — 150 грн за кв. м. Оно не стоит таких смешных денег в таких местах», — сказал министр, добавив, что это объясняется коррупцией.

Напомним, в середине октября 2019 года Мининфраструктуры согласовало перечень из семи железнодорожных вокзалов, которые будут анализировать эксперты Всемирного банка на предмет вариантов их передачи в концессию. Речь шла о вокзалах в Харькове, Днепре, Виннице, Запорожье, Ивано-Франковске, Хмельницком и Николаеве.

В «Инвестиционном атласе Украины», обнародованном Кабинетом Министров Украины, говорится, что планируется передать в концессию на 20 лет центральный столичный вокзал Киев-Пассажирский, а также вокзалы в Харькове, Хмельницком, Виннице, Днепре, Николаеве и Чопе.

Криклий заявлял, что концессией киевского вокзала интересуется инвестиционная компания Emaar Properties (ОАЭ), которая построила самый высокий небоскреб в мире Бурж-Халифа.

Вокзал Киев-Пассажирский ежегодно обслуживает 23,5 млн пассажиров. Его площадь — 407 тыс. кв. м, общая арендная площадь — 236 тыс. кв. м.

По материалам НВ
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