Рада поддержала ратификацию соглашения между Украиной и Литвой в сфере трудовой миграции

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Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №0021 о ратификации соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Литовской Республики о трудоустройстве и сотрудничество в сфере трудовой миграции.
Соответствующее решение поддержали 324 народных депутатов Украины.
Проект закона №0021 о ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Литовской Республики о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции разработаны для обеспечения выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Соглашения.
По мнению авторов законопроекта, ратификация соглашения будет способствовать укреплению и развитию сотрудничества в обеспечении защиты прав и интересов работников обоих государств, обеспечит борьбу с нелегальной работой.
Кроме того отмечается, что реализация акта не влияет на рыночную среду, обеспечение прав и интересов субъектов хозяйствования, развитие регионов, повышение или снижение способности территориальных общин.
Добавим, соглашение было подписано правительствами двух стран 7 декабря 2018 года.
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