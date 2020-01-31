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Рада поддержала ратификацию соглашения между Украиной и Литвой в сфере трудовой миграции

Рада поддержала ратификацию соглашения между Украиной и Литвой в сфере трудовой миграции

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №0021 о ратификации соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Литовской Республики о трудоустройстве и сотрудничество в сфере трудовой миграции.

Соответствующее решение поддержали 324 народных депутатов Украины.

Проект закона №0021 о ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Литовской Республики о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции разработаны для обеспечения выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Соглашения.

По мнению авторов законопроекта, ратификация соглашения будет способствовать укреплению и развитию сотрудничества в обеспечении защиты прав и интересов работников обоих государств, обеспечит борьбу с нелегальной работой.

Кроме того отмечается, что реализация акта не влияет на рыночную среду, обеспечение прав и интересов субъектов хозяйствования, развитие регионов, повышение или снижение способности территориальных общин.

Добавим, соглашение было подписано правительствами двух стран 7 декабря 2018 года.

По материалам УНН
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