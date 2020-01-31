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Чистая прибыль Альфа-Банка в 2019 году – 1,6 млрд грн

Чистая прибыль Альфа-Банка в 2019 году – 1,6 млрд грн

Чистая прибыль Альфа-Банка (Киев) в 2019 году выросла на 26,5% составила 1,591 млрд грн, сообщается в пресс-релизе банка.

Как отмечается в сообщении, улучшению ряда финансовых показателей деятельности Альфа-Банка способствовало, в частности, завершение присоединения Укрсоцбанка, которое состоялось в октябре 2019 года.

Так, общие активы объединенного банка в 2019 году увеличились на 19% до – 71,590 млрд грн. При этом высоколиквидные активы выросли в 2,5 раза, в том числе за счет средств в Национальном банке Украины (НБУ), объем которых по состоянию на 1 января 2020 года составил 2,271 млрд грн.

Объем портфеля ценных бумаг, который сформирован облигациями внутреннего государственного займа и депозитными сертификатами НБУ, вырос в 2,4 раза – до 15,521 млрд грн.

Объем кредитного портфеля за год вырос на 21% и достиг 39,2 млрд грн. В том числе, портфель кредитов физических лиц увеличился на 58,9% – до 19,597 млрд грн, тогда как объем кредитов юридических лиц сократился на 2,3% – до 19,602 млрд грн.

Капитал объединенного банка вырос на 64,3% – до 8,196 млрд грн.

Уставный капитал Альфа-Банка в результате присоединения Укрсоцбанка в минувшем году увеличился в 2,4 раза – до 28,726 млрд грн.

По материалам Альфа-Банк
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