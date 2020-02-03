В Украине на 1,1% уменьшились объемы реализации промышленной продукции

За 2019 год объемы реализации промышленной продукции в Украине уменьшились на 1,1% по сравнению с 2018 годом, до 2,48 трлн грн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

За 2019 год отечественной промышленной продукции было реализовано на 2,48 трлн грн, что на 1,1% меньше, чем за 2018. Из этого объема за пределы страны было реализовано промышленной продукции на 650,4 млрд грн.

Продукции добывающей промышленности и разработки карьеров за прошлый год было реализовано на 395,06 млрд грн (на 3,7% больше, чем за 2018), из которых за пределы страны – на 98,9 5 млрдгрн. В том числе добытого каменного и бурого угля было реализовано на 81,90 млрд грн (на 13,2% больше); сырой нефти и природного газа – на 20,55 млрд грн (на 9,0% меньше); металлических руд – на 156,89 млрд грн (на 8,3% больше).

Продукции перерабатывающей промышленности за 2019 было реализовано на 1,60 трлн грн (на 2,4% меньше, чем за 2018), из которых за пределы страны – на 549,39 млрд грн. В том числе произведенных пищевых продуктов, напитков и табачных изделий было реализовано на 530,30 млрд грн (на 5,1% больше); продукции металлургического производства, готовых металлических изделий – на 395,01 млрд грн (на 14,8% меньше); продукции машиностроения – на 187,62 млрд грн (на 3,0% больше).

Также за 2019 было произведено, передано и распределено электроэнергии на 331,36 млрд грн (на 0,7% больше по сравнению с 2018 годом), произведено и распределено газа – на 73,02 млрд грн (на 12,5% меньше).