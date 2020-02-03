В Украине на 1,1% уменьшились объемы реализации промышленной продукции

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
За 2019 год объемы реализации промышленной продукции в Украине уменьшились на 1,1% по сравнению с 2018 годом, до 2,48 трлн грн.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
За 2019 год отечественной промышленной продукции было реализовано на 2,48 трлн грн, что на 1,1% меньше, чем за 2018. Из этого объема за пределы страны было реализовано промышленной продукции на 650,4 млрд грн.
Продукции добывающей промышленности и разработки карьеров за прошлый год было реализовано на 395,06 млрд грн (на 3,7% больше, чем за 2018), из которых за пределы страны – на 98,9 5 млрдгрн. В том числе добытого каменного и бурого угля было реализовано на 81,90 млрд грн (на 13,2% больше); сырой нефти и природного газа – на 20,55 млрд грн (на 9,0% меньше); металлических руд – на 156,89 млрд грн (на 8,3% больше).
Продукции перерабатывающей промышленности за 2019 было реализовано на 1,60 трлн грн (на 2,4% меньше, чем за 2018), из которых за пределы страны – на 549,39 млрд грн. В том числе произведенных пищевых продуктов, напитков и табачных изделий было реализовано на 530,30 млрд грн (на 5,1% больше); продукции металлургического производства, готовых металлических изделий – на 395,01 млрд грн (на 14,8% меньше); продукции машиностроения – на 187,62 млрд грн (на 3,0% больше).
Также за 2019 было произведено, передано и распределено электроэнергии на 331,36 млрд грн (на 0,7% больше по сравнению с 2018 годом), произведено и распределено газа – на 73,02 млрд грн (на 12,5% меньше).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гончарук объяснил, почему украинцы получили две платежки за газВчера, 12:03 - 1932 33
В Украине повысили тарифы на водуВчера, 15:15 - 4523 13
Зеленский предложил израсходовать $2,9 млрд, полученные Украиной от российского Газпрома, на дороги и медицинуВчера, 10:33 - 1160 12
В "Нафтогазе" сообщили, что держит тарифы на электричество для населения в УкраинеВчера, 17:20 - 1038 7
Названа расчетная стоимость гектара земли в УкраинеПозавчера, 21:01 - 10951 6
Межбанк: тренд по курсу снова развернется на 180 градусовВчера, 11:56 - 7453
Разрешения на строительство дорог отменены: что это дастВчера, 16:00 - 4865
В Украине повысили тарифы на водуВчера, 15:15 - 4523 13
Курс наличного доллараВчера, 12:35 - 3239
Сколько украинцы тратят на питание (данные Госстата)Вчера, 08:00 - 2765 2
Представлен первый смартфон самостоятельного бренда Xiaomi Poco (фото, видео)Позавчера, 15:10 - 503
Hyundai показал новую Creta (фото, видео)03.02.2020, 17:10 - 896
Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе31.01.2020, 13:10 - 816
В сети появилось видео места, которое, вероятно, является источником появления китайского коронавируса (видео)30.01.2020, 13:15 - 4430 1
В Японии презентовали беспилотный трактор (видео)29.01.2020, 11:10 - 4769