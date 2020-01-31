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По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (20,817 млн и 34,375 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (49 и 23), максимальный курс продажи доллара 25,20 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,82-24,83 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 72 активные заявки по доллару на сумму 55,192 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
25,2000 – 7 777
24,8300 – 35 000
24,8300 – 120 000
24,8200 – 150 000
24,8000 – 20 000
24,8000 – 25 000
24,8000 – 10 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
24,8200 – 20 000
24,8200 – 75 000
24,8200 – 99 000
24,8200 – 30 000
24,8200 – 33 333
24,8200 – 65 000
24,8200 – 30 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,8362 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,7830 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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