Маркарова рассказала, когда полностью заработает электронная акцизная марка

Президент Владимир Зеленский заявил о важности введения электронной акцизной марки, имплементации закона “О государственном регулировании производства и оборота спирта” и либерализации рынка.

Об этом он заявил на совещании с участием представителей Кабинета министров и Верховной рады, посвященном выполнению поставленных перед правительством задач и планам на ближайшее будущее.

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В свою очередь министр финансов Оксана Маркарова отметила, что уже запущен сервис проверки акцизных марок.

“С 14 февраля этот сервис заработает в режиме сканирования телефоном… До 1 марта электронная марка в тестовом режиме будет запущена полностью. И после того как мы в тестовом режиме его изучим и обработаем в течение месяца, мы завершим законопроект, который введем не в тестовом режиме, а полноценно”, – рассказала она.

Глава государства также ожидает, что Кабинет Министров в течение двух месяцев примет все необходимые подзаконные акты и начнет подготовку “Укрспирта” к приватизации.

Кроме того, правоохранительные органы вместе с правительством и Офисом президента должны активизировать борьбу с нелегальным оборотом спирта.