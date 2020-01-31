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Кабмин направил 169 миллионов на погашение задолженности перед шахтерами

Кабмин направил 169 миллионов на погашение задолженности перед шахтерами

Кабинет министров направил 169 миллионов гривен на погашение задолженности по заработной плате перед шахтерами угольных объединений “Лисичанскуголь” и “Первомайскуголь”.

Об этом заявил заместитель главы парламентской фракции “Слуга народа” Максим Ткаченко.

“Состоялась моя с Русланом Горбенко (народный депутат фракции “Слуга народа” – ред.) встреча в Кабинете министров. Мы встречались с Оржелем (министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель – ред.) и Гончаруком (премьер-министр Алексей Гончарук – ред). Они озвучили информацию, что выделили 169 млн грн на погашение выплат шахтерам”, – сообщил Ткаченко.

“Минфин отправил эту сумму, и в течение суток угольные объединения должны получить средства и начать выплаты сотрудникам”, – добавил он.

Ткаченко уточнил, что речь идет о погашении задолженности по выплате заработных плат на угольных объединениях “Лисичанскуголь” и “Первомайскуголь”.

По материалам Економічна Правда
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