Кабмин направил 169 миллионов на погашение задолженности перед шахтерами

Кабинет министров направил 169 миллионов гривен на погашение задолженности по заработной плате перед шахтерами угольных объединений “Лисичанскуголь” и “Первомайскуголь”.

Об этом заявил заместитель главы парламентской фракции “Слуга народа” Максим Ткаченко.

“Состоялась моя с Русланом Горбенко (народный депутат фракции “Слуга народа” – ред.) встреча в Кабинете министров. Мы встречались с Оржелем (министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель – ред.) и Гончаруком (премьер-министр Алексей Гончарук – ред). Они озвучили информацию, что выделили 169 млн грн на погашение выплат шахтерам”, – сообщил Ткаченко.

“Минфин отправил эту сумму, и в течение суток угольные объединения должны получить средства и начать выплаты сотрудникам”, – добавил он.

Ткаченко уточнил, что речь идет о погашении задолженности по выплате заработных плат на угольных объединениях “Лисичанскуголь” и “Первомайскуголь”.