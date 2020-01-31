День финансов, 4 февраля: архитектура зарплат от Дубилета и "минималки" ЕС

Вторник, 4 февраля. О доходах – как личных, так и государственных:

“Минималка”. У нас и у них. Статистическое ведомство ЕС проанализировало минимальные месячные зарплаты в странах Евросоюза. По результатам исследования, минимальная месячная зарплата составляет ниже 600 евро на востоке и более 1500 евро на северо-западе ЕС. Отметим, минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года составляет 4723 грн – около 170 евро.

Главное, что не под подушкой. За 2019 год сумма вкладов украинцев в банках выросла на 36 млрд грн. За последний месяц 2019 года общая сумма депозитов выросла на 11,52 млрд грн. Вклады в национальной валюте – 279,48 млрд грн (+10,85 млрд грн за месяц, +42,78 млрд грн за год), вклады в иностранной валюте выросли на 0,67 млрд грн за месяц.

Сколько наработал, столько и заработал. Министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет предлагает привязать размер премий президента, премьер-министра и спикера Верховной Рады к росту ВВП. По словам министра, на данный момент уже создана презентация с описанием новой архитектуры зарплат. На вопрос, какой уровень зарплаты должен быть установлен и от выполнения каких KPI будет зависеть, Дубилет отметил, что по каждой должности свои подходы.

В пределах 1 грн на февраль. По прогнозам аналитиков Forex Club, курс гривны в феврале может колебаться в диапазоне 24,5–25,5 грн за доллар. Баланс сил на рынке будут определять предложение Минфина по доходности долговых облигаций, активность экспортеров, а также конъюнктура на мировых рынках.

Единая платежка. Правительство и Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в энергетике и коммунальных услугах, работают над созданием единой платежки за газ. В новой платежке, которую ввели, отображены стоимость транспортировки и потребления газа. Ранее сообщалось, что Зеленского просят отменить вторую платежку за газ, соответствующая петиция зарегистрирована на сайте главы государства.

Остаток средств в Госказне и тревожный уровень. Остатки средств на Едином казначейском счете по состоянию на 1 февраля 2020 года составили 12,07 миллиарда гривен, сократившись за месяц на 5,5 миллиарда гривен или на 31%. Остатки средств на Едином казначейском счете на 1 января 2020 года составляли 17,55 млрд грн, что в три раза меньше, чем на 1 декабря 2019 года.