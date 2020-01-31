Рада приняла за основу законопроект о финансовом лизинге

Верховная рада Украины одобрила за основу в первом чтении законопроект № 1111 о финансовом лизинге.

За документ проголосовали 313 народных депутатов.

В частности, данный законопроект должен заменить действующий закон с таким же названием.

В профильном комитете отметили, что принятие данного проекта позволит существенно расширить использование лизинга как альтернативного механизма долгосрочного финансирования приобретения транспорта, оборудования, другой техники и недвижимости.

В частности, предусмотрено установить единый порядок регулирования отношений, связанных с финансовым лизингом, и отдельных его видов и форм и определить четкие требования к форме договора финансового лизинга и существенные условия договора финансового лизинга.

Планируется предусмотреть, что право предоставлять услуги финансового лизинга имеют лишь те субъекты, которые приобрели в установленном законом порядке соответствующий статус.

Справка Finance.ua: