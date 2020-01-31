Зеленский подписал новый режим избежания двойного налогообложения с Сингапуром

Президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Украины и Правительством Республики Сингапур об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов.

Об этом сообщили в Минфине.

«Экономические отношения между Украиной и Сингапуром выходят на новый уровень!» – сообщили в министерстве.

Еще 16 августа 2019 года министр финансов Оксана Маркарова подписала Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Украины и Правительством Республики Сингапур об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал.

Положения Протокола соответствуют требованиям Модельной Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития. Документом предусмотрена новая расширенная редакция статьи «Обмен информацией» – без оговорок относительно требований национального налогового интереса или банковской тайны, что улучшит сотрудничество между налоговыми органами Украины и Республики Сингапур.

Соглашение гарантирует предпринимателям обеих стран, что прибыли, полученные от предпринимательской деятельности на территории другой страны, а также из источников в этой стране в виде дивидендов, процентов, роялти, не будут подлежать двойному налогообложению.

Соглашение также гарантирует, что предприниматели одного государства будут облагаться налогом в другом государстве при тех же условиях.

Верховная Рада Украины 14 января 2020 года ратифицировала Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Украины и Правительством Республики Сингапур об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений по налогам на доходы.

Напомним, что в отношениях между Украиной и Сингапуром действует Соглашение между Правительством Украины и Правительством Республики Сингапур об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений по налогам на доходы от 26 января 2007 года.