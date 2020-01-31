День финансов, 3 февраля: the end для таксофонов, бот для налогов, железная карта monobank "под микроскопом"

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Понедельник, 3 февраля. Первый будний день месяца принес работодателям проверки, предпринимателям – доступные кредиты, а некоторым пенсионерам – пенсии по-новому. Но сначала о котиках.
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“Доступные кредиты”. Презентация программы. Министр финансов Украины Оксана Маркарова, выступая на презентации программы “Доступные кредиты 5-7-9%”, завила, что уже работает сайт, на котором предприниматели могут зарегистрироваться. Там можно посмотреть, отвечаете ли вы критериям, и затем подать заявку. В то же время еще один госбанк присоединился к программе 5-7-9%.
Бот поможет оплатить налоги. ФЛП смогут оплатить налоги в Опендатабот. Для этого необходимо добавить бот в месседжере, отправить свой идентификационный код, затем перейти к подаче отчета и уплате единого налога или ЕСВ. Деньги предпринимателей автоматически будут поступать на корректный счет, а ФЛП не будут рисковать потерять налоговый статус или получить пеню.
Конец эпохи таксофонов. Компания Укртелеком с первого февраля 2020 года прекратила предоставлять услуги связи через таксофоны и начнет демонтаж оборудования. Как заявили в компании, современная связь не оставила места для работы таксофонов.
Максимальную пенсию повысят трижды. В начале 2020 года подняли максимальную пенсию, также повышение будет в июле и декабре. К концу 2020 года максимальный размер пенсии в Украине составит 17 690 гривен.
Авиатакси в Украине. Мининфраструктуры хочет, чтобы в Украине востребованной стала модель авиатакси. Для этого министерство предлагает отменить НДС на внутренние авиаперевозки. В правительстве хотят, чтобы цена авиабилета была сопоставима с железнодорожным билетом.
Доставка ручной клади от УЗ. “Укрзализныця” в пилотном режиме вводит новую услугу для пассажиров — доставку ручной клади. Пассажиры смогут заказать доставку ручной клади с вокзала до вокзала или адресную — от двери до двери. За услугу придется заплатить 200 грн.
Проверка работодателей. С 1 февраля 2020 года Гоструда начнет инспекцию по соблюдению трудового законодательства. В первую очередь это коснется работодателей, которые имеют высокий риск использования незадекларированного труда. За нарушение законодательства, работодатель может получить штраф до 141 690 грн.
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