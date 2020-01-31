Vodafone Украина хочет привлечь от $500 млн с помощью евробондов

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Компания Vodafone Украина 11 февраля разместит дебютный выпуск евробондов в долларах объемом не менее $500 млн.
Об этом сообщает агентство Cbonds со ссылкой на материалы организатора.
Отмечается, что точный объем размещения будет зависеть от конъюнктуры рынка. Ранее в компании сообщали о планах привлечь до $500 млн, хотя акционеры Vodafone Украина дали согласие на привлечение финансирования в размере до $1 млрд. Представители компании говорили о планах поэтапного привлечения финансирования.
Речь идет о пятилетних бумагах с правом выкупа актива по заранее определенной цене (call-опциона) не ранее чем через два года после размещения.
Доходность выпускаемых Vodafone Украина евробондов не будет превышать 6%.
Организаторами размещения выступают J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, Dragon Capital и ICBC Standard Bank.
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