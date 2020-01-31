Vodafone Украина хочет привлечь от $500 млн с помощью евробондов

Компания Vodafone Украина 11 февраля разместит дебютный выпуск евробондов в долларах объемом не менее $500 млн.

Об этом сообщает агентство Cbonds со ссылкой на материалы организатора.

Отмечается, что точный объем размещения будет зависеть от конъюнктуры рынка. Ранее в компании сообщали о планах привлечь до $500 млн, хотя акционеры Vodafone Украина дали согласие на привлечение финансирования в размере до $1 млрд. Представители компании говорили о планах поэтапного привлечения финансирования.

Речь идет о пятилетних бумагах с правом выкупа актива по заранее определенной цене (call-опциона) не ранее чем через два года после размещения.

Доходность выпускаемых Vodafone Украина евробондов не будет превышать 6%.

Организаторами размещения выступают J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, Dragon Capital и ICBC Standard Bank.