Пенсионные выплаты составили шестую часть расходов госбюджета-2019 – Счетная палата

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Пенсионные выплаты из государственного бюджета в 2019 году составили 181,8 млрд грн или 16,9% от общей суммы расходов, но для финансирования пенсий этого оказалось недостаточно: Государственная казначейская служба (ГКСУ) предоставила Пенсионному фонду 118,7 млрд грн займов за счет средств единого казначейского счета.
Об этом сообщается на веб-сайте Счетной палаты Украины.
«Государственная казначейская служба Украины предоставила 118,7 млрд грн займов за счет средств единого казначейского счета на покрытие временных кассовых разрывов Пенсионного фонда Украины для выплаты пенсий и пособий… на конец года не возвращено 1,1 млрд грн выданных кредитов», – отмечается в сообщении.
По данным ГКСУ, общая сумма непогашенной задолженности Пенсионного фонда по предоставленным займам составляет 49,2 млрд грн.
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