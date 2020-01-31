На 500 млн грн увеличены расходы на программы трудоустройства на 2020 год

Кабмин утвердил дополнительные 500 миллионов гривен в бюджете Фонда соцстрахования, которые должны потратить на активные программы трудоустройства украинцев.

Об этом сообщается на сайте Минэкономики.

Предусмотренные расходы Фонда увеличат численность лиц, которые воспользуются активными программами содействия занятости, включая программы:

поддержки безработных в основании собственного дела путем единовременной выплаты пособия по безработице;

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных в соответствии с потребностями рынка труда;

повышения конкурентоспособности на рынке труда лиц старше 45 лет путем оплаты ваучеров на обучение;

финансовой поддержки работодателей в создании новых рабочих мест путем компенсации единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

профессиональной ориентации.

Справка Finance.ua:

С 1 марта 2020 года увеличится минимальный размер пособия по безработице и составит 1 800 гривен для лиц, выплаты которым назначаются с учетом заработной платы и страхового стажа.

Для лиц, выплаты которым назначаются без учета заработной платы и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице составит 650 гривен.

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