На 500 млн грн увеличены расходы на программы трудоустройства на 2020 год

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Кабмин утвердил дополнительные 500 миллионов гривен в бюджете Фонда соцстрахования, которые должны потратить на активные программы трудоустройства украинцев.
Об этом сообщается на сайте Минэкономики.
Предусмотренные расходы Фонда увеличат численность лиц, которые воспользуются активными программами содействия занятости, включая программы:
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