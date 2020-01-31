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Hyundai открывает производство электрокроссовера Kona Electric на заводе в Чехии (фото)

Hyundai открывает производство электрокроссовера Kona Electric на заводе в Чехии (фото)

Автопроизводитель Hyundai Motor принял решение открыть производство модели Kona Electric на своем заводе в Ношовице (Чехия), чтобы удовлетворить растущий спрос на электромобили в европейских странах. Принятое решение позволит в значительной степени сократить сроки поставок электрокроссовера конечным покупателям в Европе, в том числе, и в Украину. Старт производства намечен на март 2020 года.

В данный момент электрокроссовер Hyundai Kona Electric собирается только на южнокорейском заводе Hyundai в Ульсане. Однако с момента старта продаж электрокроссовера в 2018 году, количество заказов покупателей превысило все ожидания компании, а существующие мощности производства не были рассчитаны на столь большой спрос.

«Мы постоянно прислушиваемся к мнению и желаниям наших покупателей, доказательством тому есть наше решение о начале производства модели Kona Electric на заводе Hyundai в Чехии. По мере того, как все больше покупателей при выборе автомобиля задумываются о том, какое влияние они окажут на окружающую среду, мы видим большой потенциал для поставок электромобилей на европейский рынок. Этот шаг усилит наши позиции как лидера в сфере будущей мобильности», — заявил Чой Дон Ву, президент Hyundai Motor Europe.


Фото: hyundai.com.ua

В планах компании на этот год – поставка на европейский рынок более 80 тыс. электромобилей, включая такие модели, как Kona Electric, IONIQ Electric и NEXO.

По мнению компании, это позволит Hyundai Motor стать крупнейшим поставщиком экологичного легкового транспорта в Европе в 2020 году.

«Открытие производства Kona Electric на заводе Hyundai в Чехии – отличная новость для нас, поскольку теперь, благодаря сокращению плеча доставки, мы сможем более качественно удовлетворять потребности наших клиентов. Kona Electric – уникальный для украинского рынка электрокроссовер, доступный с двумя батареями на выбор — 39,2 кВтч (с запасом хода до 312 км) либо 64 кВтч (с запасом хода до 450 км). Продажи этой модели в Украине, которые начались прошлым летом, позволили нам стать лидером в сегменте новых электромобилей украинского рынка по итогам 2019 года – суммарно мы продали 151 электрокар Kona Electric и IONIQ Electric», — отметил Игорь Гладковский, генеральный директор «Хюндай Мотор Украина».


Фото: hyundai.com.ua

По материалам ITC.ua
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