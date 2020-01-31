"Нафтогаз" выплатит "Укрнафте" почти 15 миллиардов за "спорный газ" — Витренко

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Согласно мировому соглашению “Нафтогаз” выплатит “Укрнафте” 15 миллиардов гривен за “спорный” газ, а также заплатит наперед за услуги “Укрнафты” до 14,6 миллиардов гривен – этими средствами “Укрнафта” рассчитается за налоговый долг.
Об этом сообщил исполнительный директор НАК Нафтогаз Юрий Витренко на своей странице в FACEBOOK.
“Стороны согласовали соглашение, по которому Укрнафта продает Нафтогазу объем газа, который по решению Верховного Суда Украины должен быть признан за Укрнафтой в хранилищах Укртрансгаза (оператор газохранилищ, который входит в группу компаний Нафтогаз). Единственным возможным вариантом определения цены по этой сделке была рыночная цена на тот момент. Соответствие рыночной цене по этому соглашению была подтверждена международной аудиторской компанией KPMG”, – пишет топ-менеджер НАК.
Напомним, что НАК “Нафтогаз Украины” принадлежит 50%+1 акция “Укрнафты”, группе компаний, связанных с бывшими акционерами “ПриватБанка” Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, – около 42% акций.
Витренко отмечает, что средства “Нафтогаза” за “спорный газ” + передплата пойдут на погашение налогового долга “Укрнафты”.
“Нафтогаз должен получить из госбюджета компенсацию за возложенные специальные обязанности, рассчитаться за газ с Укрнафтой (общая сумма – почти 15 млрд грн), а также заплатить наперед 14,6 млрд грн за газ, который Укрнафта будет добывать и передавать Нафтогазу в будущие периоды. Укрнафта все эти средства направит в госбюджет в качестве погашения налогового долга и уплаты налогов, возникающих в связи с осуществлением этих операций. Соглашением предусмотрено, что если Нафтогаз не выполнит свои обязательства и до 1 апреля 2020 не рассчитается за указанные выше объемы газа в хранилищах, которые Укрнафта передает Нафтогазу, этот газ должен быть возвращен Укрнафте”, – пишет Витренко.
В то же время Витренко подчеркивает, что при другом развитии событий компенсация могла бы быть в 2 раза больше.
“Замечу, что это было далеко не худшим вариантом для Нафтогаза, т.к. если бы Укрнафта настаивала на денежной компенсации стоимости газа, которым она была лишена возможности распоряжаться в период, определенный в решении Верховного суда Украины, то сумма была была бы в 2,2 раза больше”, – отмечает Витренко.
В Нафтогазе заявляют, что ранее сделка не была реализована из-за отсутствия согласования со стороны Кабмина.
По словам Витренко, правительство Гройсмана, имея все необходимые документы от Нафтогаза, не рассматривало решения на своих заседаниях.
“Нафтогаз безотлагательно предоставил Кабмину (Гройсмана. – Ред.) все необходимые документы для согласования, но соответствующее решение даже не рассматривались.
Это создавало для Нафтогаза и государства дополнительные юридические риски требований по компенсации убытков со стороны Укрнафты и миноритарных акционеров.
Лишь недавно правительство Гончарука сняло эти ограничения со стороны Кабмина”, – пишет Витренко.
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