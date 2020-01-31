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По информации на 12:30, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (41,448 млн и 43,393 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (48 и 43), максимальный курс продажи доллара 25,20 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,07-25,08 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствует 91 активная заявка по доллару на сумму 84,841 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
25,2000 – 7 777
25,2000 – 5 555
25,1000 – 3 000
25,0800 – 150 000
25,0700 – 50 000
25,0700 – 25 000
25,0700 – 35 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
24,0900 – 33 333
25,0700 – 30 000
25,0800 – 15 000
25,0800 – 40 000
25,0800 – 20 000
25,0800 – 30 000
25,0800 – 30 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,1483 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,0419 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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