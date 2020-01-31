По информации на 12:30, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (41,448 млн и 43,393 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (48 и 43), максимальный курс продажи доллара 25,20 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,07-25,08 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствует 91 активная заявка по доллару на сумму 84,841 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

25,2000 – 7 777

25,2000 – 5 555

25,1000 – 3 000

25,0800 – 150 000

25,0700 – 50 000

25,0700 – 25 000

25,0700 – 35 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

24,0900 – 33 333

25,0700 – 30 000

25,0800 – 15 000

25,0800 – 40 000

25,0800 – 20 000

25,0800 – 30 000

25,0800 – 30 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,1483 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,0419 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.