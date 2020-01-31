Правительство предлагает Раде обновить список запрещенных для приватизации госкомпаний

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Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект в отношении перечня государственных компаний, запрещенных к приватизации.
Соответствующий законопроект №2831 появился на сайте парламента.
Утром 3 февраля текст законопроекту и пояснительная записка к нему не обнародованы.
Однако известно, что в обновленном перечне правительство сделало ряд изменений, в частности разрешив частичную приватизацию (продажу части акций) крупнейших государственных компаний.
В частности, 15 января Кабмин в ходе своего заседания одобрил обновленный перечень запрещенных к приватизации государственных компаний. В новом перечне также есть компании, которые государство готово частично приватизировать, оставив контрольный пакет акций (50%+1 акция) в госсобственности.
В перечень компаний, часть которых государство готово продать, вошли:
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