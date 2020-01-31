Правительство предлагает Раде обновить список запрещенных для приватизации госкомпаний

Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект в отношении перечня государственных компаний, запрещенных к приватизации.

Соответствующий законопроект №2831 появился на сайте парламента.

Утром 3 февраля текст законопроекту и пояснительная записка к нему не обнародованы.

Однако известно, что в обновленном перечне правительство сделало ряд изменений, в частности разрешив частичную приватизацию (продажу части акций) крупнейших государственных компаний.

В частности, 15 января Кабмин в ходе своего заседания одобрил обновленный перечень запрещенных к приватизации государственных компаний. В новом перечне также есть компании, которые государство готово частично приватизировать, оставив контрольный пакет акций (50%+1 акция) в госсобственности.

В перечень компаний, часть которых государство готово продать, вошли: