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В 2019 году от акцизного налога в бюджет поступило меньше средств, чем годом ранее - Дубилет

В 2019 году от акцизного налога в бюджет поступило меньше средств, чем годом ранее - Дубилет

В 2019 году в бюджет поступало стабильно меньше, чем в 2018. В то же время последние два месяца наблюдался резкий скачок – примерно в 400 млн грн дополнительно за два месяца.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

«Последние несколько месяцев мы ведем борьбу с теневым рынком алкоголя. Напомню, тема важная. Украинцы травятся. Черный рынок приводит к коррупции. Бюджет недополучает значительные средства», – написал он.

Министр уточнил, что одним из индикаторов успешности борьбы с теневым рынком являются поступления в бюджет от акцизного налога за ликероводочные изделия.


Фото: Telegram / Dubilet

«Как видите, в 2019 году в бюджет поступало стабильно меньше, чем в 2018. Однако последние два месяца мы видим резкий скачок – примерно под 400 млн грн дополнительно за два месяца», – написал он.

Дубилет связывает это с тем, что в Укрспирте, который сейчас готовится к демонополизации, появилось новое руководство – Сергей Блескун, а также происходит кадровое обновление в налоговой милиции и других силовых органах.

«В этом году детенизация рынка должна продолжиться. С одной стороны, нам предстоит завершить перезагрузку ключевых органов. С другой стороны, на борьбу будут брошены технологии – от счетчиков на производителях спирта до электронной акцизной марки», – добавил он.

По материалам hromadske.tv
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