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В январе бюджет недополучил почти 14 миллиардов гривен - Минфин

В январе бюджет недополучил почти 14 миллиардов гривен - Минфин

По оперативным данным Государственной казначейской службы о выполнении бюджета в январе доходы общего фонда государственного бюджета составили 42,6 млрд гривен и были на 13,8 млрд гривен меньше росписи.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Как отмечается, главной причиной недовыполнения доходов стали существенные изменения макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом правительства, утвержденным в октябре 2019 года.

“Это, в частности, крепкий обменный курс гривны (средний курс января составил 24,1 гривны за доллар, тогда как в бюджете учтен среднегодовой курс 27 гривны за доллар), меньший объем импорта (на 2,5% г/г) и более низкие цены на газ”, – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в январе были профинансированы расходы в соответствии с росписью на основании открытых ассигнований. В понедельник будет опубликована оперативная информация о выполнении расходов за январь 2020 года.

“Министерством финансов на основании оперативных данных за январь будет инициирован ряд мероприятий соответствующего реагирования на объективные факторы, которые влияют на доходы и расходы государственного бюджета для нивелирования негативного влияния текущих факторов в течение года”, – говорится в сообщении.

“Также продолжается работа главных распорядителей над порядками использования бюджетных средств и принятием паспортов бюджетных программ и начата активная работа над Бюджетной декларацией на 2021-2023 годы”, – говорится в сообщении.

По материалам Економічна Правда
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