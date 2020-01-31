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Чистая прибыль "Укрспирта" в 2019-м году выросла на 86%

Чистая прибыль "Укрспирта" в 2019-м году выросла на 86%

Чистая прибыль “Укрспирта” в 2019 году составила 40, 3 миллиона гривень, из них большую часть – 32 миллиона гривень – предприятие получило за последние два месяца года – ноябрь и декабрь.

Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.

“Конечно, для модернизации отрасли этого недостаточно. Чтобы обеспечить ее устойчивое развитие, оснастить заводы новейшими технологиями и стать крупным экспортером спирта за границу, отрасли нужен частный капитал и мотивированный инвестор”, – прокомментировал и.о. директора “Укрспирт” Сергей Блескун.

Стоит добавить, что чистая прибыль ГП “Укрспирт” в 2019 году составил 40,3 млн грн против 21,6 млн грн в 2018-м.

Кроме этого, в прошлом году предприятие уплатило 463,1 млн грн налогов, а производство этилового спирта составило 6060,25 тыс декалитров.

По материалам Економічна Правда
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