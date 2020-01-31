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Deutsche Bank заявил о годовом убытке в 5,3 млрд евро

Deutsche Bank заявил о годовом убытке в 5,3 млрд евро

Поскольку Deutsche Bank провел в прошлом году масштабную реструктуризацию, то понес убытки, которые за год достигли около 5,3 млрд евро. Только в четвертом квартале 2019 года чистый убыток банка составил примерно 1,5 млрд евро.

Руководство банка подчеркивает, что эти потери произошли исключительно из-за затрат на реструктуризацию.

Персонал также сократился. В настоящее время в банке работают почти 88 тысяч человек, а это примерно на 4 тысячи меньше, чем годом ранее.

Тем не менее, объем убытков в целом соответствует прогнозам. Еще летом банк согласовал программу изменений, планируя стать более клиентоориентированным.

«Самая радикальная трансформация Deutsche Bank за два десятилетия, безусловно, имеет свою цену, поэтому негативный результат за прошедший год никого не должен удивлять», — заявил глава банка Кристиан Зевинг.

По словам Зевинга, реструктуризация идет по плану, а новая стратегия результативна.

В 2018 году Deutsche Bank получил чистую прибыль в объеме 341 млн евро. До этого банк терпел убытки три года подряд.

По материалам Maanimo.com
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