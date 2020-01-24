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Президент одобрил уменьшение штрафов за нарушение трудового законодательства

Президент одобрил уменьшение штрафов за нарушение трудового законодательства

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 31 января, одобрил законопроект №1233 “О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины (относительно устранения норм, нарушающих права и законные интересы работодателей Украины)”.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Так, вносятся изменения в статью 265 Кодекса законов о труде Украины относительно уменьшения размера штрафных санкций за нарушение требований трудового законодательства.

Какими будут штрафы:

  • фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора (контракта), оформления работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время, установленное на предприятии, и выплата заработной платы (вознаграждения) без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов карается в десятикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение;
  • к юридическим лицам и физическим лицам – предпринимателям, которые используют наемный труд, и являются плательщиками единого налога первой-третьей групп, применяется предупреждение;
  • если это нарушение было совершено повторно в течение двух лет со дня выявления нарушения – оно карается в тридцатикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение;
  • несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда карается в двукратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение.

Справка Finance.ua:

  • В декабре средняя заработная плата по Украине составила 12 264 гривны.
  • С 1 января в Украине выросла минимальная зарплата: теперь она составляет 4723 грн в месяц или 28,31 грн в час.

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По материалам Finance.UA
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