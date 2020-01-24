Президент одобрил уменьшение штрафов за нарушение трудового законодательства

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Президент Владимир Зеленский в пятницу, 31 января, одобрил законопроект №1233 “О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины (относительно устранения норм, нарушающих права и законные интересы работодателей Украины)”.
Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.
Так, вносятся изменения в статью 265 Кодекса законов о труде Украины относительно уменьшения размера штрафных санкций за нарушение требований трудового законодательства.
Какими будут штрафы:
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