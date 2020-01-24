День финансов, 31 января: $13 млрд за 15 минут, выкуп штрафа в $2,4 млрд, компенсация за долги по зарплате

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Пятница,31 января. В последний день января расскажем о штрафах, долгах и нереальном обогащении:
НБУ готов выкупить у “Нафтогаза” “газпромовский” штраф. Национальный банк Украины ожидает продажи НАК “Нафтогаз Украины” на рынке $2,4 млрд из полученной по решению Стокгольмского арбитража суммы и готов выкупить этот объем валюты в резервы. Регулятор ожидает, что эти деньги выйдут на рынок, и если их не скупят компании, банки, которым это будет нужно, то Национальный банк выкупит излишки для сглаживания колебаний..
Украинцы будут меньше ездить на заработки. Говорят в НБУ. Национальный банк Украины ожидает, что из-за роста уровня доходов украинцев спрос на работу за рубежом будет падать. Достаточно высокие темпы роста реальных доходов населения также обусловят дальнейшее сокращение разрыва в заработных платах по сравнению с соседними странами. Вот тут позиция НБУ А вы как думаете?
Компенсация за долги по зарплатам. На сайте Верховной Рады Украины появился текст проекта закона “О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты”, который направлен на борьбу с долгами по выплатам гражданам. Предлагают установить компенсацию в случае задержки на один и более календарных месяцев выплаты доходов, начисленных гражданам за период.
Ощадбанк снижает процентные ставки по депозитам. Банк во второй раз снижает процентные ставки по депозитам физических лиц и планирует снижение ставок по кредитам. Также финучреждение в ближайшее время предложит ипотечные программы от 15,99 %.
Звуковой сигнал при оплате Mastercard. Mastercard запустила звуковой сигнал при оплате через сервис LiqPay. Звук проигрывается на сайте сервиса после списания средств и подтверждает успешное завершение оплаты. Ниже пример, как звучит сигнал от Mastercard при оплате в Приват24.
По этой ссылке в деталях рассказываем о том, где еще можете услышать этот звук.
$13 млрд за 15 минут. Глава Amazon Джефф Безос за 15 минут разбогател на $13 млрд, и теперь состояние американского бизнесмена оцениваются в $129,5 млрд. Увеличить доходы Безосу позволили акции Amazon, выросшие после публикации компанией отчета за четвертый квартал 2019 года. Таким образом, миллиардер укрепил лидерские позиции в рейтинге самых богатых людей планеты.
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