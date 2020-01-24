Данилишин назвал запоздалым снижение НБУ учетной ставки до 11%

Снижение уровня учетной ставки Национальным банком Украины до 11% является верным, но запоздалым шагом на пути смягчения монетарной политики.

Об этом в FACEBOOK написал глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

“Национальный банк установил учетную ставку на уровне 11% с 31 января 2020 года, снизив ее на 2,5 п.п. Как эксперт, могу сказать, что уровень учетной ставки должен находиться в пределах 7-8%. Он включает – 4,1% (уровень инфляции в 2019 году) плюс 3 процентных пункта – уровень нейтральной ставки для Украины. Снижение учетной ставки на 2,5 п.п. до 11% является верным, но запоздалым шагом на пути смягчения монетарной политики”, – написал Данилишин.

По его словам, темп снижения Нацбанком учетной ставки за последние два месяца подчеркивает непоследовательность действий и конъюнктурный подход. Даже снижение уровня учетной ставки в январе 2020 года на 2,5 п.п. существенно не повлияет на смягчение монетарных условий в первой половине 2020 года, считает он.

Также Данилишин отметил, что снижение учетной ставки на 2 п.п. до 13,5% было запоздалым шагом на пути смягчения монетарной политики. Запоздалым, по его мнению, было и решение о поднятии лимита интервенций на валютном рынке до 50 млн долларов в день.

“Это следовало делать еще в начале ноября. В условиях, когда показатель инфляции за последний год составляет 4,1%, наблюдается фактически промышленная дефляция, показатель учетной ставки к началу 2020 года на уровне 13,5% можно было бы считать тормозящим на пути смягчения монетарной политики”, – написал Данилишин.

Также он отметил, что медленное снижение учетной ставки на фоне низкой инфляции делает проблематичным кредитование крупных предприятий в национальной валюте.

“Это также является “перегревом” монетарной политики, когда значения инфляции ниже инфляционного таргета могут представлять реальную опасность для дальнейшего роста ВВП и наполнения государственного бюджета”, – считает эксперт.

Кроме того, он добавил, что возобновление кредитования в 2019-м провалено. “Даже если правление Нацбанка снизило бы учетную ставку на 3% на заседании 12 декабря, или на 3% 30 января – это кардинально не переломит ситуацию – начинать снижение ставки нужно было еще весной (о чем я говорил и писал неоднократно). Сейчас реальная ставка для Украины должна составлять до 7-8% годовых (уровень нейтральной ставки для Украины – 3%), учитывая также нынешний уровень инфляции по индексу потребительских цен”, – написал Данилишин.