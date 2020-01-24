У Tesla Model Y AWD запас хода составит более 500 км

Tesla Model Y AWD, чьи поставки дилерам начнутся в марте 2020 года, на одной подзарядке батареи проедет более 500 км. Таким образом, это самый энергоэффективный полноприводный электрический кроссовер в мире.

Ранее ожидалось, что Tesla Model Y на одной подзарядке проедет 450 км. То есть запас хода у этого электрического кроссовера на самом деле на 50 км больше, чем ожидалось. Но нас ещё больше поразило то обстоятельство, что запас хода в 500 км даже у высокопроизводительной версии Performance.

Model Y AWD сможет до 100 км/ч разогнаться всего за 4,8 секунды при максимальной скорости 215 км/ч. У версии Performance эти показатели ещё лучше. Разгон до 100 км/ч занимает 3,5 секунды, а максимальная скорость составляет 240 км/ч. Отличные показатели для электрического кроссовера.

В США, а также во многих других странах, уже можно делать предварительные заявки на покупку Tesla Model Y. Версия Long Range стоит 48 690 долларов, а Performance – 56 690 долларов. В будущем появится версия в базовой комплектации. Она будет стоить немного дешевле.

Tesla Model Y.

Энергоэффективность у Model Y AWD выше, чем у других электрических кроссоверов – например, у Jaguar F-Pace.