У Tesla Model Y AWD запас хода составит более 500 км

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Tesla Model Y AWD, чьи поставки дилерам начнутся в марте 2020 года, на одной подзарядке батареи проедет более 500 км. Таким образом, это самый энергоэффективный полноприводный электрический кроссовер в мире.
Ранее ожидалось, что Tesla Model Y на одной подзарядке проедет 450 км. То есть запас хода у этого электрического кроссовера на самом деле на 50 км больше, чем ожидалось. Но нас ещё больше поразило то обстоятельство, что запас хода в 500 км даже у высокопроизводительной версии Performance.
Model Y AWD сможет до 100 км/ч разогнаться всего за 4,8 секунды при максимальной скорости 215 км/ч. У версии Performance эти показатели ещё лучше. Разгон до 100 км/ч занимает 3,5 секунды, а максимальная скорость составляет 240 км/ч. Отличные показатели для электрического кроссовера.
В США, а также во многих других странах, уже можно делать предварительные заявки на покупку Tesla Model Y. Версия Long Range стоит 48 690 долларов, а Performance – 56 690 долларов. В будущем появится версия в базовой комплектации. Она будет стоить немного дешевле.
Tesla Model Y.
Энергоэффективность у Model Y AWD выше, чем у других электрических кроссоверов – например, у Jaguar F-Pace.
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