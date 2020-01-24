Частная фирма при растаможивании "еврономеров" отмыла более 6 млн гривен

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В Житомирской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили противоправную деятельность коммерческой структуры, которая при растаможивании евроблях “отмыла” 6,5 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
“Осенью прошлого года СБУ блокировала деятельность межрегионального центра по минимизации налоговых платежей, который “специализировался” на растаможке транспортных средств по заниженной оценочной стоимости. Досудебным расследованием установлено, что при импорте автомобилей из государств Евросоюза дельцы использовали одну из житомирских фирм. По документам, которые структура подавала в налоговые органы, цена на машины была заниженной вдвое. Только через одну эту фирму злоумышленники “отмыли” 6,5 миллиона гривен”, – говорится в сообщении.
Во время проведения обысков по месту регистрации коммерческой структуры правоохранители изъяли оргтехнику и материалы, подтверждающие противоправную деятельность.
Сейчас владельцу фирмы объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 (умышленное уклонение от уплаты налогов или сборов, если они привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о наложении ареста на имущество фирмы.
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