Телефон самого богатого человека мира взломали через WhatsApp

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Основатель “ВКонтакте” и Telegram Павел Дуров заявил, что еще в ноябре 2019 года предупреждал об уязвимостях приложения WhatsApp, через которое хакеры взломали смартфон богатейшего человека планеты Джеффа Безоса.
Ранее в компании Facebook, которая владеет WhatsApp, отмечали, что мобильный телефон бизнесмена был взломан из-за наличия уязвимостей в операционной системе от Apple. В то же время Дуров убежден, что проблема заключается не в iOS.
“WhatsApp в своей маркетинговой кампании использует слова “сквозное шифрование” как магическое заклинание, которое само по себе должно обеспечивать безопасность всех коммуникаций. Однако эта технология сама по себе не может гарантировать абсолютную конфиденциальность”, — считает основатель Telegram.
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