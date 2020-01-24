По информации на 12:30, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (47,841 млн и 33,683 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (43 и 44), максимальный курс продажи доллара 25,10 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,98-24,99 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 87 активных заявок по доллару на сумму 81,524 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

25,0000 – 50 000

25,0000 – 100 000

25,0000 – 4 000

25,0000 – 7 777

24,9900 – 100 000

24,9900 – 75 000

24,9900 – 100 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

24,9200 – 29 500

24,9800 – 2 700

24,9900 – 2 500

25,0000 – 10 000

25,0000 – 5 000

25,0000 – 5 000

25,0000 – 10 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,0445 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,9730 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.