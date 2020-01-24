Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
По информации на 12:30, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (47,841 млн и 33,683 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (43 и 44), максимальный курс продажи доллара 25,10 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,98-24,99 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 87 активных заявок по доллару на сумму 81,524 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
25,0000 – 50 000
25,0000 – 100 000
25,0000 – 4 000
25,0000 – 7 777
24,9900 – 100 000
24,9900 – 75 000
24,9900 – 100 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
24,9200 – 29 500
24,9800 – 2 700
24,9900 – 2 500
25,0000 – 10 000
25,0000 – 5 000
25,0000 – 5 000
25,0000 – 10 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,0445 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,9730 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы стали получать начисления за обслуживание домовых счетчиковВчера, 19:03 - 14242 9
Милованов объяснил, почему коронавирус не ударит по экономике УкраиныВчера, 16:00 - 1075 5
Закон о труде введет эффективные методы трудовых отношений — МиловановВчера, 10:00 - 601 4
В Нацбанке считают, что украинцы будут меньше ездить на заработки3 ч. назад - 1039 3
НБУ готов выкупить у "Нафтогаза" "газпромовский" штраф в $2,4 млрд4 ч. назад - 1578 3
Банковские счета украинцев под угрозой: новая мошенническая схемаВчера, 15:42 - 35043 1
Украинцы стали получать начисления за обслуживание домовых счетчиковВчера, 19:03 - 14242 9
НБУ ответил на обвинения в росте курса доллара до 25 гривенВчера, 17:00 - 7271 2
Национальный банк снизил учетную ставкуВчера, 14:10 - 5923 3
Что читатели Finance.ua думают о зарплатах работников "Укрпочты"Вчера, 17:23 - 3080 3
В сети появилось видео места, которое, вероятно, является источником появления китайского коронавируса (видео)Вчера, 13:15 - 1133
В Японии презентовали беспилотный трактор (видео)Позавчера, 11:10 - 3839
Можно использовать как ноутбук: Samsung выпустит необычный смартфон (фото)24.01.2020, 16:10 - 1792
Jaguar Land Rover разрабатывает автокресло, которое имитирует ходьбу (видео)23.01.2020, 16:10 - 1045
Представили электрический "микроавтобус" без руля и педалей (фото, видео)22.01.2020, 17:10 - 1489