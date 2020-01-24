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Случаи, когда штраф полиции, вынесенный без присутствия адвоката, является незаконным

Случаи, когда штраф полиции, вынесенный без присутствия адвоката, является незаконным

Штраф полиции, вынесенный без присутствия адвоката, является незаконным, если водитель просил отложить рассмотрение дела для получения юридической помощи.

Об этом сообщает Дорожный Адвокат на странице в FACEBOOK.

“Лицо, привлекаемое к административной ответственности, вправе при рассмотрении дела пользоваться юридической помощью адвоката или юриста”, – отмечается в сообщении.

Что должен знать водитель:

  • если водитель не считает себя виновным, то вправе обратиться к инспектору с ходатайством предоставить возможность воспользоваться услугой адвоката и отложить для этого рассмотрение вопроса о наложении штрафа;

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  • полицейский обязан предоставить возможность воспользоваться услугой адвоката и дать для этого необходимо время.

Если адвокат или юрист не был найден за это время, водитель может изложить основательные возражения, предоставить доказательства, найти свидетелей для установления необходимых фактов и, как следствие, предотвратить безосновательное привлечение к административной ответственности.

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Отказ полицейского в предоставлении возможности воспользоваться услугой адвоката является основанием для отмены штрафа.

Справка Finance.ua

Основания для остановки автомобиля, предусмотренные законом:

  • если водитель нарушил Правила дорожного движения;
  • если есть очевидные признаки, свидетельствующие о технической неисправности автомобиля;
  • если водитель или пассажиры причастны к совершению ДТП или другого правонарушения;
  • если транспортное средство находится в розыске;
  • если необходимо провести опрос водителя или пассажиров об обстоятельствах совершения ДТП или другого правонарушения, свидетелями которого они могли быть;
  • если необходимо привлечь водителя транспортного средства к оказанию помощи другим участникам дорожного движения или в качестве свидетеля;
  • если орган государственной власти принял решение об ограничении или запрете движения;
  • если способ закрепления груза на автомобиле создает опасность для участников движения;
  • нарушение порядка использования специальных световых или звуковых сигналов;
  • наличие иностранных номерных знаков – с целью проверки законности передачи такого авто в пользование или распоряжение другим лицам.
По материалам Finance.UA
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