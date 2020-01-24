Случаи, когда штраф полиции, вынесенный без присутствия адвоката, является незаконным

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Штраф полиции, вынесенный без присутствия адвоката, является незаконным, если водитель просил отложить рассмотрение дела для получения юридической помощи.
Об этом сообщает Дорожный Адвокат на странице в FACEBOOK.
“Лицо, привлекаемое к административной ответственности, вправе при рассмотрении дела пользоваться юридической помощью адвоката или юриста”, – отмечается в сообщении.
Что должен знать водитель:
Читайте также: Нацполиция с 1 февраля упростит процедуру рассмотрения дел по ДТП
Если адвокат или юрист не был найден за это время, водитель может изложить основательные возражения, предоставить доказательства, найти свидетелей для установления необходимых фактов и, как следствие, предотвратить безосновательное привлечение к административной ответственности.
Отказ полицейского в предоставлении возможности воспользоваться услугой адвоката является основанием для отмены штрафа.
Основания для остановки автомобиля, предусмотренные законом:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы стали получать начисления за обслуживание домовых счетчиковВчера, 19:03 - 20777 12
Зеленского просят отменить вторую платежку за газ7 ч. назад - 1598 11
В Нацбанке считают, что украинцы будут меньше ездить на заработки11 ч. назад - 2394 10
Что читатели Finance.ua думают о зарплатах работников "Укрпочты"Вчера, 17:23 - 7054 7
НБУ готов выкупить у "Нафтогаза" "газпромовский" штраф в $2,4 млрд11 ч. назад - 2747 4
Репетиторов обязали задекларировать необлагаемые доходы3 ч. назад - 4636 3
Самый богатый человек в мире заработал $13 млрд за 15 минут8 ч. назад - 4271
Ощадбанк снижает процентные ставки по депозитам для физлиц и обновляет программы ипотечного кредитования5 ч. назад - 2968
НБУ готов выкупить у "Нафтогаза" "газпромовский" штраф в $2,4 млрд11 ч. назад - 2747 4
В Нацбанке считают, что украинцы будут меньше ездить на заработки11 ч. назад - 2394 10
Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе7 ч. назад - 176
В сети появилось видео места, которое, вероятно, является источником появления китайского коронавируса (видео)Вчера, 13:15 - 1480
В Японии презентовали беспилотный трактор (видео)Позавчера, 11:10 - 4025
Можно использовать как ноутбук: Samsung выпустит необычный смартфон (фото)24.01.2020, 16:10 - 1887
Jaguar Land Rover разрабатывает автокресло, которое имитирует ходьбу (видео)23.01.2020, 16:10 - 1087