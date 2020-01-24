Площади аэропорта «Борисполь» сдали в 19 раз дороже стартовой цены

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Бизнес предложил за помещение площадью 191 кв. м в таможенной зоне терминала F международного аэропорта «Борисполь» в 19 раз больше стартовой цены, сообщил на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
«Сегодня состоялся аукцион на право аренды государственного имущества в аэропорту «Борисполь»… Результат превзошел ожидания в 19 раз! Более 1000$ за кв. м., наверное исторический рекорд для коммерческой недвижимости в Украине», — отметил министр.
По его словам, за помещение площадью 191 кв. м, которое находится в таможенной зоне терминала F, на конкурсе боролись 12 участников торгов.
Стартовая арендная плата составляла 243,702 тыс. грн, при этом, по результатам конкурса она составила 4,678 млн грн в месяц.
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