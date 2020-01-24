Суд заморозил 50% акций Полтавского ГОКа Жеваго, Ferrexpo подало апелляцию

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Украинский суд установил ограничения в размере 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining (Полтавский ГОК), принадлежащего Ferrexpo AG Switzerland, единственному акционеру FPM.
Об этом говорится в пресс-релизе Ferrexpo.
Указывается, что компания обжаловала решение суда.
В Ferrexpo добавляют, что ограничение не влияет на право собственности на акции, но запрещает их передачу.
“Группа считает, что это ограничение является временным и связано с текущими вопросами в Украине, связанными с Константином Жеваго и одним из предприятий, которым он владел до 2015 года (банк “Финансы и кредит”). На операции Ferrexpo это не повлияло, и они проводятся в штатном режиме”, – говорится в сообщении.
“Кроме того, Ferrexpo AG не намерен и никогда не собиралась передавать свой пакет акций в FPM.
Совет директоров Ferrexpo считает, что апелляция должна быть успешной, учитывая полученную рекомендацию о том, что данное решение не имеет должного основания в соответствии с законодательством Украины”, – заявили в компании.
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