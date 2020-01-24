Фонд гарантирования завершил ликвидацию еще одного банка

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Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию ПАО “Грин Банк”.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.
“Согласно статье 53 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», 29 января 2020 года внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований о государственной регистрации прекращения ПАО «Грин Банк» как юридического лица, а следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а банк – ликвидированным”, – говорится в сообщении.
В январе 2015 года НБУ решил ликвидировать «Грин Банк», так как регулятор неоднократно выявлял факты нарушений законодательства по вопросам финансового мониторинга, за что к банку применялись меры воздействия. Однако банк не принимал достаточных мер по уменьшению в его деятельности рисков использования услуг для легализации доходов, полученных преступным путем. Поэтому Нацбанком было принято решение его ликвидировать.
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