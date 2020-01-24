0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 22 0

НБУ выиграл еще один суд по делу о национализации ПриватБанка

НБУ выиграл еще один суд по делу о национализации ПриватБанка

Суд признал ЧАО “Гарант Метиз Инвест” связанным с ПАО КБ “ПриватБанк” лицом.

Об этом говорится на сайте НБУ.

“Третий апелляционный административный суд 29 января отказал ЧАО “Гарант Метиз Инвест” в удовлетворении иска о признании противоправным и отмене решения Национального банка об определении истца накануне национализации связанным с ПАО КБ “ПриватБанк” лицом”, – отмечается в сообщении.

13 декабря 2016 года Комиссия Национального банка Украины по вопросам определения связанных с банками лиц и проверки операций банков с такими лицами решением № 105 определила ЧАО “Гарант Метиз Инвест” связанным лицом.

Не согласившись с указанным решением, ЧАО “Гарант Метиз Инвест” обжаловало его в Днепропетровском окружном административном суде. 28 октября 2019 года суд полностью удовлетворил иск компании.

Зато судом апелляционной инстанции указанное решение суда первой инстанции было отменено, удовлетворена апелляционная жалоба Национального банка, а в удовлетворении иска ЧАО “Гарант Метиз Инвест” отказано полностью.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.