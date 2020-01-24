НБУ выиграл еще один суд по делу о национализации ПриватБанка

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Суд признал ЧАО “Гарант Метиз Инвест” связанным с ПАО КБ “ПриватБанк” лицом.
Об этом говорится на сайте НБУ.
“Третий апелляционный административный суд 29 января отказал ЧАО “Гарант Метиз Инвест” в удовлетворении иска о признании противоправным и отмене решения Национального банка об определении истца накануне национализации связанным с ПАО КБ “ПриватБанк” лицом”, – отмечается в сообщении.
13 декабря 2016 года Комиссия Национального банка Украины по вопросам определения связанных с банками лиц и проверки операций банков с такими лицами решением № 105 определила ЧАО “Гарант Метиз Инвест” связанным лицом.
Не согласившись с указанным решением, ЧАО “Гарант Метиз Инвест” обжаловало его в Днепропетровском окружном административном суде. 28 октября 2019 года суд полностью удовлетворил иск компании.
Зато судом апелляционной инстанции указанное решение суда первой инстанции было отменено, удовлетворена апелляционная жалоба Национального банка, а в удовлетворении иска ЧАО “Гарант Метиз Инвест” отказано полностью.
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