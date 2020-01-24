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У Samsung может появиться смартфон со скругленным корпусом и трехсекционным экраном (фото)

У Samsung может появиться смартфон со скругленным корпусом и трехсекционным экраном (фото)

Описание очень необычного в конструктивном плане смартфона появилось в патентной документации Samsung, о чём сообщает ресурс LetsGoDigital.

Информация об аппарате обнародована на сайтах Управления США по патентам и торговым маркам (USPTO) и Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO).

Как можно видеть на изображениях, устройство выполнено в моноблочном корпусе, у которого верхняя и нижняя части имеют скруглённую форму. Внешне смартфон несколько напоминает игровую консоль Sony PlayStation Portable (PSP).


Фото: LetsGoDigital

Конструкция нового аппарата Samsung предусматривает наличие трёхсекционного дисплея. Основную часть фронтальной панели занимает экран традиционной прямоугольной формы.

В закруглённых областях располагаются вспомогательные секции дисплея: здесь могут отображаться пиктограммы приложений, уведомления, иконки статуса и другая полезная информация.

Пользователи смогут настраивать вид дополнительных секций по своему усмотрению. Предполагается, что это сделает взаимодействие со смартфоном более комфортным, а также позволит ускорить запуск наиболее часто используемых приложений.

Увы, пока не ясно, будет ли предложенная конструкция воплощена в коммерческих смартфонах.


Фото: LetsGoDigital

По материалам 3dnews.ru
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