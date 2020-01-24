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Tesla пообещала ускорить поставки кроссовера Model Y (фото)

Tesla пообещала ускорить поставки кроссовера Model Y (фото)

В марте прошлого года Илон Маск представил новое поколение кроссоверов Model Y, пообещав, что поставки автомобилей начнутся осенью 2020 года. Но, решив подбодрить покупателей и инвесторов, глава Tesla заявил, что первые модели сойдут с конвейера на несколько месяцев раньше, что нетипично для американской компании.

Если все предыдущие годы Tesla выпускала новые автомобили с существенной задержкой, то теперь, если верить Илону Маску, компания идёт со значительным опережением графика. Поставки первых электрокаров Model Y, по словам главы автопроизводителя, должны начаться уже в марте 2020 года.


Фото: 4pda.ru

На официальном сайте Tesla обновлённый срок поставок установлен для единственной модели с полным приводом за $52 990. Ранее компания заявила, что ей удалось существенно повысить дальность пробега электрокара на одной «заправке» — с 450 до 506 километров.


Фото: 4pda.ru

Более доступная стандартная версия автомобиля с запасом хода в 370 километров и прайсом в $40 000 должна выйти «в 2021 году». Представители Tesla не заявляли о каких-либо изменениях в сроках поставок данной модификации Model Y.

По материалам 4pda
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