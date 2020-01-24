День финансов, 30 января: решение по учетной ставке, куда зовут украинцев, коронавирус и экономика

Четверг, 30 января. На экономику могут повлиять абсолютно разные явления: снижение учетной ставки, переводы заробитчан и, возможно, даже коронавирус в Китае.

НБУ огласил свое решение по учетной ставке. Нацбанк решил снизить учетную ставку до 11% годовых с 31 января 2020 года.



Как заявили в Нацбанке, смягчение монетарной политики будет способствовать активизации кредитования реального сектора и ускорению экономического роста.

Также Нацбанк сохранил прогноз роста реального ВВП Украины в 2020 году. Рост реального ВВП Украины в третьем квартале 2019 года составил 4,1% в годовом выражении. Ожидаемый показатель роста в 2020 году в целом на уровне около 3,5% станет максимальным за последние 8 лет.

“Вторая сторона гибкости.” Как сегодня заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, колебания на валютном рынке Украины свидетельствуют о том, что в стране действительно гибкий плавающий обменный курс. “Сейчас мы видим вторую сторону этой гибкости. Еще раз хочу подчеркнуть: ничего в политике Национального банка на валютном рынке не изменилось. Да, курс плавающий и он должен отвечать фундаментальным параметрам, и он им отвечает, если вы видите показатели текущего счета и другие макроэкономические показатели”, – сказал он.

Если вы хотите больше знать о том, что происходит на валютном рынке, рекомендуем посмотреть новое видео на Youtube-канале Finance.ua. В нем финансовый эксперт Алексей Козырев представляет прогноз по курсу доллара и евро до 5 февраля. Алексей также поднимает любопытную тему доходности украинских ОВГЗ. Эксперт рассказывает, почему спрос превышает предложение, а облигации Украины так интересны инвесторам.

Не Польшей единой. Украинцев на рабочие вакансии в 2019 году больше всего ждали в Польше, Германии, Словакии, Израиле, Чехии, Венгрии и Литве. Об этом свидетельствуют данные портала OLX Работа. Самую низкую зарплату в 16 тыс. грн предлагали в Черногории, Болгарии и Грузии. Самую высокую зарплату можно было получать в Израиле и Швеции — в среднем 61 тыс. грн.

Кстати, если вы уже “нашли себя”. Работаете в Украине либо за ее пределами на позиции Project Manager, Scrum Master, QA, BA, Devs, то вас обязательно заинтересует DEADLINE – Конференция. Мероприятие запланировано на 28 марта во Львове. Целый день гости и спикеры конференции намерены обсуждать такие темы как: управление проектом и продуктом, организация эффективной команды, новые тренды в проектном менеджменте. Все подробности программы – по ссылке . Хоть времени до марта еще много, но билеты уже активно раскупают. 🤫