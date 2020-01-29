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5 причин, почему ГБО может быть не так выгодно, как кажется на первый взгляд

5 причин, почему ГБО может быть не так выгодно, как кажется на первый взгляд

В Украине с каждым годом все больше и больше автомобилистов устанавливают в свои машины газобалонное оборудование. Они рассчитывают таким образом экономить много денег. Сегодня мы расскажем, почему на самом деле экономия будет не столь велика, как они ожидают.

Покупка ГБО
В Украине предлагают газобалонное оборудование разных фирм. Чаще всего наши соотечественники устанавливают польское ГБО. Оно дешевле, чем например, итальянское. Однако, по качеству польское оборудование уступает итальянскому и, например, голландскому. Стоимость установки ГБО разная, в зависимости от фирмы.

Например, польское ГБО стоит от 8900 до 18 600 грн (цена зависит от двигателя), а итальянское – от 16 200 до 31 500 грн.

Установка ГБО
Отдельно нужно платить за установку ГБО. Не рекомендуем обращаться в «кустарные» мастерские, так как это чревато плохими последствиями. Лучше обратиться в специализированную фирму.

Регистрация ГБО
При переоборудовании автомобиля на газ его нужно зарегистрировать в полиции. За это тоже нужно платить (правда, совсем немного). Если ездить на автомобиле с ГБО без регистрации, то вас оштрафуют.

Ремонт
Автомобиль с газобалонным оборудованием теряет гарантию на некоторые узлы и агрегаты. Поэтому если он ломается, то автомобилисту чаще всего приходится самому оплачивать его ремонт.

По материалам autonews.ua
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