Нафтогаз назвал населенные пункты, которые могут остаться без тепла

НАК “Нафтогаз Украины” может с 1 февраля отключить газ для 18 тепловиков из-за долгов, если компании не рассчитаются в течение января.

Об этом сообщает пресс служба НАК.

“С 24 января 2020 года 19 из 37 предприятий-должников оплатили необходимый минимальный платеж за использованный газ и избежали риска отключения от газоснабжения. Однако 18 производителей тепла все еще находятся в зоне риска, поскольку не выполняют требования по расчетам для получения газа в рамках ПСО”, – говорится в сообщении.

Что это значит:

ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в 18 населенных пунктах в отопительный период;

компания письменно уведомила эти предприятия о необходимости проведения срочных расчетов во избежание прекращения газоснабжения с 1 февраля 2020 года.

Как отмечается, Нафтогаз не имеет права поставлять природный газ тепловикам, которые не выполняют график расчетов.

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По оперативным данным, по состоянию на 29 января 2020 года таким предприятиям теплоэнергетики для продолжения получения газа с 1 февраля в рамках ПСО необходимо оплатить более 406 млн гривен (с учетом стоимости газа, потребленного в декабре 2019 г.).

С перечнем тепловиков-должников можно ознакомиться из таблицы.

Справка Finance.ua:

В января 2020 года оптовая цена на природный газ составит 4,65 грн за куб. м, что на 25% меньше, чем в январе 2019 года.

Клиенты, которые ранее приобрели газ на условиях предложения от Нафтогаза “Газовый запас», могут оплачивать поставки по сниженной цене, неиспользованный остаток средств будет возвращен на счета потребителей в конце отопительного сезона.

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