Нафтогаз назвал населенные пункты, которые могут остаться без тепла

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НАК “Нафтогаз Украины” может с 1 февраля отключить газ для 18 тепловиков из-за долгов, если компании не рассчитаются в течение января.
Об этом сообщает пресс служба НАК.
“С 24 января 2020 года 19 из 37 предприятий-должников оплатили необходимый минимальный платеж за использованный газ и избежали риска отключения от газоснабжения. Однако 18 производителей тепла все еще находятся в зоне риска, поскольку не выполняют требования по расчетам для получения газа в рамках ПСО”, – говорится в сообщении.
Что это значит:
Как отмечается, Нафтогаз не имеет права поставлять природный газ тепловикам, которые не выполняют график расчетов.
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По оперативным данным, по состоянию на 29 января 2020 года таким предприятиям теплоэнергетики для продолжения получения газа с 1 февраля в рамках ПСО необходимо оплатить более 406 млн гривен (с учетом стоимости газа, потребленного в декабре 2019 г.).
С перечнем тепловиков-должников можно ознакомиться из таблицы.
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