В правительство поступило 15 тысяч заявок на программу "Доступные кредиты" - Милованов

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В рамках программы “Доступные кредиты”, которая стартует в Украине с 1 февраля, в правительство поступило 15 тысяч заявок, которые будут рассматриваться. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.
Отвечая на вопрос журналистов, где правительство возьмет деньги для кредитования бизнеса, Милованов ответил: “Деньги в бюджете. (У нас сделан – ред.) достаточный фонд на базе немецко-украинского финансового фонда. Вы о программе 5-7-9%, да? Сейчас подано уже 15 тысяч заявок. Надеемся, что мы все (заявки – ред.) сможем удовлетворить, но не все серьезные, есть мошеннические”.
По его словам, все заявки будут рассмотрены и разделены на три части.
“Первая – те, кто получит. Вторая – возможно, в них недостаточный бизнес-план или не хватает маркетинговой составляющей”, – отметил Милованов.
По его словам, такие заявки будут передаваться в офис SMEDO, где людей будут обучать ведению бизнеса физически или онлайн.
“И другая часть – будем просто отказывать, если они несерьезные или не отвечают критериям”, – подытожил Милованов.
Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что правительство одобрило постановление для старта программы “Доступные кредиты 5-7-9%” с 1 февраля.
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