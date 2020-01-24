Нацбанк проиграл Мегабанку штраф по финмону на 5,9 млн грн

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда 18 декабря 2019 года решил дело «Мегабанк против НБУ» в большей степени в пользу Мегабанка.
В рамках дела № 520/1636/19 Мегабанк пытался признать противоправным и отменить решение Национального банка Украины о наложении штрафа на АО «Мегабанк» от 4 февраля 2019 года №37/БТ на общую сумму 6,2 млн грн.
Харьковский окружной административный суд своим решением от 24.04.2019, оставленным без изменений постановлением Второго апелляционного административного суда от 15.07.2019, иск удовлетворил и отменил решение НБУ.
Но Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу Национального банка. Он признал “законным” наложение на АО “Мегабанк” штрафа в размере 300 тыс. грн за нарушение требований п. 2 ч. 2 и подпункта «а» п. 2 ч. 5 В. 6 закона “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения” (в части неисполнения банком обязанности выявлять согласно внутренним документам по вопросам финансового мониторинга факт принадлежности клиента или лица, действующего от его имени, к национальным публичным деятелям, их близким лицам или связанным с ними лицам во время осуществления идентификации, верификации).
Верховный Суд считает, что суды предыдущих инстанций ошибочно отменили этот штраф, поэтому Мегабанк должен уплатить 300 тыс. грн.
Однако был и другой штраф – на 5,9 млн грн за осуществление Мегабанком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга по признаку, определенному абзацем 14 п.3.3 главы 3 раздела І Положения № 346.
«Верховный Суд пришел к выводу, что обжалуемое решение Национального банка является незаконным и обоснованно отменено судами предыдущих инстанций», – говорится в решении суда. Поэтому штраф на 5,9 млн грн отменен.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Электронные водительские права можно будет использовать в поездах и на внутренних авиарейсахВчера, 15:49 - 1427 12
Доход работников Укрпочты вырос почти вдвое - СмелянскийВчера, 10:12 - 4615 9
Оржель: Украина выйдет из отопительного сезона с избыточными запасами газаВчера, 16:44 - 644 5
Украинцы назвали главные проблемы страны (инфографика)Вчера, 14:04 - 1451 4
В Украине заинтересованы инвесторы со всего мира, - ГончарукВчера, 09:36 - 1047 4
ПриватБанк запускает облачную электронную подписьВчера, 12:33 - 5514
Коронавирус обвалил рынки и может стать началом нового кризисаВчера, 21:00 - 4655 2
Доход работников Укрпочты вырос почти вдвое - СмелянскийВчера, 10:12 - 4615 9
90 тысяч рабочих мест: в правительстве сообщили, чего ожидают от программы кредитов под 5-7-9%Вчера, 11:00 - 3029 3
Курс наличного доллараВчера, 12:37 - 2398 1
В Японии презентовали беспилотный трактор (видео)Вчера, 11:10 - 1580
Можно использовать как ноутбук: Samsung выпустит необычный смартфон (фото)24.01.2020, 16:10 - 1540
Jaguar Land Rover разрабатывает автокресло, которое имитирует ходьбу (видео)23.01.2020, 16:10 - 941
Представили электрический "микроавтобус" без руля и педалей (фото, видео)22.01.2020, 17:10 - 1342
Tesla показала дизайн нового электромобиля (фото)17.01.2020, 11:10 - 4641