Нацбанк проиграл Мегабанку штраф по финмону на 5,9 млн грн

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда 18 декабря 2019 года решил дело «Мегабанк против НБУ» в большей степени в пользу Мегабанка.

В рамках дела № 520/1636/19 Мегабанк пытался признать противоправным и отменить решение Национального банка Украины о наложении штрафа на АО «Мегабанк» от 4 февраля 2019 года №37/БТ на общую сумму 6,2 млн грн.

Харьковский окружной административный суд своим решением от 24.04.2019, оставленным без изменений постановлением Второго апелляционного административного суда от 15.07.2019, иск удовлетворил и отменил решение НБУ.

Но Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу Национального банка. Он признал “законным” наложение на АО “Мегабанк” штрафа в размере 300 тыс. грн за нарушение требований п. 2 ч. 2 и подпункта «а» п. 2 ч. 5 В. 6 закона “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения” (в части неисполнения банком обязанности выявлять согласно внутренним документам по вопросам финансового мониторинга факт принадлежности клиента или лица, действующего от его имени, к национальным публичным деятелям, их близким лицам или связанным с ними лицам во время осуществления идентификации, верификации).

Верховный Суд считает, что суды предыдущих инстанций ошибочно отменили этот штраф, поэтому Мегабанк должен уплатить 300 тыс. грн.

Однако был и другой штраф – на 5,9 млн грн за осуществление Мегабанком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга по признаку, определенному абзацем 14 п.3.3 главы 3 раздела І Положения № 346.

«Верховный Суд пришел к выводу, что обжалуемое решение Национального банка является незаконным и обоснованно отменено судами предыдущих инстанций», – говорится в решении суда. Поэтому штраф на 5,9 млн грн отменен.