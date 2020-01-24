В Минэкономики сообщили, что нужно для экономического успеха Украины

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Для успешного развития экономики Украины в течение пяти лет нужно минимум 50 млрд долларов США прямых иностранных инвестиций.
Об этом сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в FACEBOOK.
“Если мы хотим достичь успеха, нам в течение пяти лет нужно 50 млрд долларов США прямых иностранных инвестиций. Также нужно увеличить ежегодные объемы внутреннего инвестирования более чем в два раза. В результате мы сможем снизить износ основных фондов от 60,6 до 48%. А если хотим больше, то нужно больше инвестиций”, – написал Милованов.
Министр отметил, что в этом году инвестиций ожидается “около 3 млрд внешних, но хотелось бы гораздо больше. Будем все для этого делать”.
“Наша стратегия – экономический рост через накопление инвестиций и модернизацию, – уточнил Милованов и объяснил, почему экономика Украины отстает от соседних стран. – Почему нашим соседям, у которых в 1991 году были по сравнению с Украиной схожие изначальные условия, удалось повысить производительность труда, тогда как в Украине ВВП на одного занятого по паритету покупательной способности в долларах США все еще немного ниже, чем в 1990 году. Причина – недоинвестированность отечественной экономики, которая превратила Украину в малую, открытую экономику со значительной долей ресурсно-ориентированных и низкотехнологичных секторов”.
Нынешнее состояние экономики Украины:
“Но Украина имеет свои истории успеха. ІТ, химическое производство и фармацевтика – это высокотехнологичные отрасли, которые сегодня успешно интегрируются в глобальные цепи добавленной стоимости и отвоевывают позиции на внутреннем рынке в конкуренции с мировыми лидерами. Еще одна история успеха – это наш агросектор, который в последнее время стал высокопроизводительной сферой деятельности, которая успешно развивается и интегрируется в мировое пространство”, – отметил Милованов.
Министр убежден, что “каждая из них имеет свои составляющие успеха, но общим для них всех является инвестиционная составляющая. И инвестиции не только в основные фонды, но и в технологии, в человеческий капитал”.
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