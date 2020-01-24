Finance.ua вошел в тройку лидеров финансовых СМИ Украины

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В поисках актуальных новостей финансового сектора украинцы чаще всего посещают сайты Минфин, liga.net и Finance.ua.
Об этом свидетельствуют данные платформы контент-маркетинга PRNEWS.io за декабрь 2019 года. В исследовании, которое базируется на данных SimilarWeb, принимали участие более 90 сайтов соответствующей тематики из каталога PRNEWS.io.
Таблица по данным PRNEWS.io
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