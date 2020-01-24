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Finance.ua вошел в тройку лидеров финансовых СМИ Украины

В поисках актуальных новостей финансового сектора украинцы чаще всего посещают сайты Минфин, liga.net и Finance.ua.

Об этом свидетельствуют данные платформы контент-маркетинга PRNEWS.io за декабрь 2019 года. В исследовании, которое базируется на данных SimilarWeb, принимали участие более 90 сайтов соответствующей тематики из каталога PRNEWS.io.


Таблица по данным PRNEWS.io

Спасибо вам, наши дорогие читатели, за доверие. Спасибо за поддержку, ваше мнение в комментариях и за конструктивную критику. С каждым днем вы делаете нас лучше, вдохновляете на развитие и успех. Очень ценим и любим вас! 🤗

Хотим напомнить, что в прошлом году благодаря вашим запросам мы запустили YouTube-канал Finance.ua. Также успешно развиваем наш Telegram-канал. В нем множество интересной информации о личных финансах и не только. Заходите, подписывайтесь, получайте только лучшее.

По материалам Finance.UA
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