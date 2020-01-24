День финансов, 29 января: IP-Box для IT, подпись "в облаке" от Привата, опасения КГГА

Среда, 29 января, принесла нам приятную новость – Finance.ua в ТОП-3 финансовых СМИ Украины. Об этом свидетельствуют данные платформы контент-маркетинга PRNEWS.io за декабрь 2019 года. В исследовании, которое базируется на данных SimilarWeb, принимали участие более 90 сайтов.

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Но, пора вернуться к другим важным новостям среды:

Цену на газ снижают. В январе 2020 года оптовая цена на природный газ составит 4,65 грн за куб. м, что на 25% меньше, чем в январе 2019 года, говорят в “Нафтогазе”. Таковой будет цена для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым компания поставляет газ в рамках специальных обязательств..

«Возвращайся и оставайся». Под 5-7-9%. По расчетам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, в краткосрочной перспективе программа дешевых кредитов «Возвращайся и оставайся» должна создать 90 тысяч новых рабочих мест. А через пять лет сумма выданных в рамках программы кредитов должна составить 30 млрд грн.

Пока же 71% украинцев хотят от государства максимум бесплатных услуг. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом “Демократические инициативы” имени Илько Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова. Люди считают, что государство должно предоставлять максимум бесплатных услуг в сфере образования, медицины, пенсий, даже если придется увеличить налоги.

ПриватБанк запускает облачную электронную подпись. ПриватБанк запускает облачную электронную подпись с безопасным доступом к личному ключу через мобильное приложение в смартфоне Smart-ID Среди прочего, такая подпись должна упростить использование е-услуг, подпись документов с помощью любого смарт-устройства, расширит возможности приложения государственных услуг “Дія”.

Режим IP-Box для IT. Минцифры ищет оптимальную форму налогообложения и предлагает для обсуждения режим IP-Box. Intellectual Property Box – специальный льготный режим, позволяющий снизить налоговую нагрузку на компании, которые создают и используют объекты интеллектуальной собственности (патенты, программное обеспечение, коммерческая тайна и т. п), в частности ІТ-компании. Такой режим работает в 19 странах Европы.

Опасения Кличко. В КМДА заявили, что транспорт может парализовать Киев в этом году, по оптимистическому прогнозу – через два года. Заместитель мера сообщил, что в прошлом году столица была на 13 месте в мире по пробками в рейтинге TomTom (ежегодный рейтинг городов мира с наиболее загруженными дорогами – ред.). В этом году может быть еще хуже. Исправить ситуацию, по его словам, можно только карательно-ограничительными мерами.