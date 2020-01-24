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Американский миллиардер ведет переговоры о продаже бренда Victoria's Secret

Американский миллиардер ведет переговоры о продаже бренда Victoria's Secret

Владелец Victoria’s Secret 82-летний Лесли Векснер ведет переговоры о продаже бельевого бренда или его части, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

По информации издания, Векснер также обсуждает возможность ухода с поста главного исполнительного директора L Brands — компании, владеющей брендом Victoria’s Secret, отметили источники.

L Brands (также владеет сетями Bath&Body Works и Pink) с годовым оборотом около $7 млрд долгое время доминировала на рынке нижнего белья США, но в последние годы компания испытывает финансовые трудности.

По информации источников, решение о потенциальной сделке и план преемственности могут быть приняты в ближайшие недели.

Акции L Brands в прошлом году подешевели на 29%. В среду, 29 января, акции компании дорожали на 1,88% до $20,56 за бумагу. Капитализация компании сейчас составляет $5,68 млрд, в 2015 году рыночная стоимость L Brands была на уровне $29 млрд, что является пиковым значением.

В прошлом году нью-йоркский хедж-фонд Barington Capital, купивший небольшой пакет акций L Brands, предложил рассмотреть вопрос о разделении быстрорастущей сети Bath&Body Works и бренда Victoria’s Secret.

По материалам Дело
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