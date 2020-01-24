Более 70% украинцев хотят от государства максимум бесплатных услуг (опрос)

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Среди украинцев 71% считает, что государство должно предоставлять максимум бесплатных услуг в сфере образования, медицины, пенсий, даже если придется увеличить налоги.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом “Демократические инициативы” имени Илько Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.
По данным опроса:
Кроме того, 70% населения (77% в 2018 г.) считает, что большинство людей в Украине не сможет прожить без постоянной заботы и опеки со стороны государства, противоположной точки зрения 19% (13% в 2018 г.).
Одновременно уменьшилось количество тех, кто считает, что «государство должно нести полную ответственность за обеспечение каждого человека всем необходимым»: с 44% в 2018 г. до 38% в 2019 г. Однако вырос процент тех, кто считает, что «государство должно обеспечить людям одинаковые «правила игры» в жизни, а дальше сам человек несет ответственность за то, как он эти шансы использует» – с 45% в 2018 г. до 54% в 2019 г.
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