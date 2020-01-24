Более 70% украинцев хотят от государства максимум бесплатных услуг (опрос)

Среди украинцев 71% считает, что государство должно предоставлять максимум бесплатных услуг в сфере образования, медицины, пенсий, даже если придется увеличить налоги.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом “Демократические инициативы” имени Илько Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

По данным опроса:

большинство населения Украины (71%, в 2018 г. – 65%) считает, что государство должно предоставлять максимум бесплатных услуг – образование, медицина, пенсия, даже если придется увеличить налоги;

не согласны с этим – 22% (23% в 2018 г.);

лишь меньшинство (22%) поддерживает противоположную позицию – что нужно минимизировать роль государства, уменьшая налоги для людей, которые способны сами платить за образование, медицину, накапливать пенсию.

Кроме того, 70% населения (77% в 2018 г.) считает, что большинство людей в Украине не сможет прожить без постоянной заботы и опеки со стороны государства, противоположной точки зрения 19% (13% в 2018 г.).

Одновременно уменьшилось количество тех, кто считает, что «государство должно нести полную ответственность за обеспечение каждого человека всем необходимым»: с 44% в 2018 г. до 38% в 2019 г. Однако вырос процент тех, кто считает, что «государство должно обеспечить людям одинаковые «правила игры» в жизни, а дальше сам человек несет ответственность за то, как он эти шансы использует» – с 45% в 2018 г. до 54% в 2019 г.

Справка Finance.ua:

С 1 января в Украине выросла минимальная зарплата: теперь она составляет 4723 грн в месяц или 28,31 грн в час.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в декабре 2019 года составила 12 264 грн.

70% пенсионеров в Украине получают пенсию в сумме до 3 тысяч гривен.

Минимальная пенсия по возрасту лиц, достигших возраста 65 лет, при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин – 30 лет страхового стажа, с 1 января 2020 года составляет 1 889 грн.

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